Українські дрони / © ТСН.ua

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Кабінет міністрів України спростив процедуру кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки, щоб прискорити їхнє надходження до Сил оборони. Зміни стосуються, зокрема, безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та вибухових речовин.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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За його словами, нові правила мають зменшити бюрократичне навантаження на вітчизняних виробників і дозволити швидше впроваджувати їхні розробки у війську. Уряд пішов на такий крок з огляду на необхідність оперативно реагувати на вдосконалення російських військових технологій.

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«Вітчизняні оборонні розробки, засоби ППО, дрони, РЕБ та інші військові винаходи мають якомога швидше надходити до війська. Ворог вдосконалюється, відповідно і ми повинні реагувати і діяти на випередження», — наголосив Корецький.

Однією з ключових змін стало скасування вимоги чекати, поки військові визначать потребу в конкретному зразку безпілотної системи. Тепер виробники зможуть розпочинати процедуру кодифікації власних розробок без такого попереднього рішення.

Це має прискорити офіційний допуск нових безпілотників до використання у війську та скоротити час між розробкою техніки й можливістю її застосування на фронті.

Засоби РЕБ кодифікуватимуть за 10 днів

Окремо уряд спростив процедуру для засобів радіоелектронної боротьби. Якщо така техніка успішно пройшла випробування, її кодифікуватимуть протягом 10 днів на підставі відповідного акта.

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При цьому виробникам більше не доведеться готувати додатковий пакет документів, а відповідальність за достовірність наданих даних покладатиметься безпосередньо на них.

Крім того, Кабмін визначив чіткий порядок і строки кодифікації вибухових речовин.

До чого призведе зменшення бюрократії

За словами прем’єр-міністра, ухвалені рішення мають дозволити українським виробникам спрямовувати більше ресурсів на вдосконалення та створення нових зразків озброєння, а не на проходження бюрократичних процедур.

Корецький наголосив, що скорочення строків допуску військових розробок є важливим для зміцнення обороноздатності України, адже дозволить швидше забезпечувати військових необхідною технікою та засобами протидії російським загрозам.

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Нагадаємо, Україна наростила виробництво власних крилатих ракет «Нептун» до сотень одиниць на рік. Це більше, ніж США виготовляють своїх основних крилатих ракет разом узятих. Однак за масштабами ракетного виробництва Україна все ще поступається Росії.

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