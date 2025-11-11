Кабмін розпустив Наглядову раду "Енергоатома": Свириденко розповіла подробиці

Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів України ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК «Енергоатом» та достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на своїй офіційній сторінці у Телеграм.

Заява Свириденко була зроблена на тлі останніх корупційних скандалів навколо компанії та виходу з Наглядової ради ексміністра економіки Тимофія Милованова. Юлія Свириденко підкреслила відповідальність Наглядової ради за ситуацію в компанії.

«Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії», — заявила вона.

Прем’єр-міністерка озвучила три ключові рішення, ухвалені Кабміном:

Дострокове припинення повноважень чинної Наглядової ради «Енергоатома». Формування нового складу НР. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства має в тижневий термін, після консультацій із міжнародними партнерами, подати на затвердження Кабміну новий склад Наглядової ради. Терміновий аудит. Державній аудиторській службі доручено провести терміновий аудит «Енергоатома», зокрема перевірку закупівель.

Новий наглядовий орган повинен швидко перезапустити керівництво компанії, провести повний аудит та забезпечити всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні всіх фактів можливої корупції. Результати аудиту Держслужби будуть передані антикорупційним органам.

Що відомо про цю справу?

раніше НАБУ оприлюднило нову частину розслідування випадків корупції в державному підприємстві «Енергоатом». Керівник «пральні» Карлсон контролював фінансові потоки, які, як з’ясувалося, йшли на елітні квартири та будинки.

До цього, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро України влаштували обшуки у бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка, а також у компанії «Енергоатом».

Згодом оприлюднили нові деталі спецоперації «Мідас». Детективи задокументували, як учасники організованої злочинної групи передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру України, відомому у внутрішньому спілкуванні під кодовим ім’ям «Че Гевара».

А наразі відомо, ексвіцепрем’єр Чернишов отримав підозру від НАБУ та САП у незаконному збагаченні.

Також колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив про складання повноважень члена Наглядової ради ДП «НАЕК „Енергоатом“».