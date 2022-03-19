Кабмін розробить комплексну програму підтримки українців, які залишили домівки через війну: деталі

Кабмін розробить комплексну програму підтримки українців, які залишили домівки через війну: деталі

За словами президента, допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові ді, є важливим напрямком урядової роботи.

Президент Володимир Зеленський доручив урядові розробити комплексну програму підтримки українців, які залишили свої домівки через бойові дії.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі 19 березня.

За словами глави держави, перший компонент – фінансовий. Зеленський запевняє, що держава надасть підтримку для всіх переміщених осіб — дорослих і дітей.

"Державна підтримка робочих місць для таких людей — там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя", — зазначив він.

Другий компонент – житловий. Наразі уряд готує пропозиції з надання житла для вимушених переселенців. А також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни.

Третій компонент — підтримка родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації. Президент обіцяє, що такі родини отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль найближчим часом розʼяснить усі деталі цієї комплексної програми.

Раніше Володимир Зеленський назвав "єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок".

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