ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

Кабмін розширив програму виплат для молодих лікарів: хто може отримати 200 тисяч гривень

Виплата доступна медикам, які після інтернатури працевлаштувалися в державні або комунальні заклади охорони здоров’я в громадах із нестачею фахівців.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Лікарі

Лікарі / © pexels.com

Кабінет міністрів розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тисяч гривень адресної допомоги після працевлаштування.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та влаштувалися на роботу щонайменше на три роки до державних або комунальних медзакладів у громадах, де є критична потреба в лікарях.

Раніше програма діяла для випускників, які почали працювати на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості.

Тепер отримати допомогу також зможуть молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій.

Винятками є Київська область, а також міста обласного значення — Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків і Чернігів.

В уряді пояснюють, що рішення має посилити медичну систему та допомогти лікарням у регіонах, де зберігається підвищене навантаження і бракує фахівців різних спеціальностей.

Виплати в Україні: останні новини

Раніше ми писали, що багато літніх українців навіть не підозрюють, що можуть отримувати додаткову допомогу від держави. Йдеться про спеціальну доплату. Однак призначають її не автоматично — для оформлення потрібно виконати кілька умов та подати заяву.

Крім того в Україні стартує оформлення нової грошової виплати, сума якої перевищує 10 тисяч гривень. Розраховувати на ці кошти в межах державних чи міжнародних гуманітарних проєктів можуть певні категорії громадян.

Також нагадаємо, в Україні визначено порядок призначення та виплати одноразової грошової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie