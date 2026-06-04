Кабмін розширив програму виплат для молодих лікарів: хто може отримати 200 тисяч гривень

Лікарі / © pexels.com

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Кабінет міністрів розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тисяч гривень адресної допомоги після працевлаштування.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та влаштувалися на роботу щонайменше на три роки до державних або комунальних медзакладів у громадах, де є критична потреба в лікарях.

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Раніше програма діяла для випускників, які почали працювати на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості.

Тепер отримати допомогу також зможуть молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій.

Винятками є Київська область, а також міста обласного значення — Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків і Чернігів.

В уряді пояснюють, що рішення має посилити медичну систему та допомогти лікарням у регіонах, де зберігається підвищене навантаження і бракує фахівців різних спеціальностей.

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Виплати в Україні: останні новини

Раніше ми писали, що багато літніх українців навіть не підозрюють, що можуть отримувати додаткову допомогу від держави. Йдеться про спеціальну доплату. Однак призначають її не автоматично — для оформлення потрібно виконати кілька умов та подати заяву.

Крім того в Україні стартує оформлення нової грошової виплати, сума якої перевищує 10 тисяч гривень. Розраховувати на ці кошти в межах державних чи міжнародних гуманітарних проєктів можуть певні категорії громадян.

Також нагадаємо, в Україні визначено порядок призначення та виплати одноразової грошової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

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