Кабмін схвалив нові санкції проти РФ та Білорусі: список осіб очолили доньки Путіна

Сьогодні, 2 вересня, Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив новий пакет санкцій проти 99 фізичних та 178 юридичних осіб, серед яких є доньки президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Санкції стосуються російських підприємств військово-промислового комплексу, посадових осіб нацбанків РФ та Білорусі.

"Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн – ті, що сприяли агресії рф проти України та за допомогою яких росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про групу компаній "Сернія", яка допомагала РФ постачати продукцію мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу.

Крім того, до санкційного списку увійшли російска телекомпанія "Царьград" та компаній, які займались майнінгом в інтересах російської промисловості.

Список персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки президента РФ Володимира Путіна.

"Санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною", - зазначили у відомстві.

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