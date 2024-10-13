Кабмін створив координаційний штаб на період опалювального сезону — Шмигаль

Штаб буде оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.
Кабінет міністрів України створив спеціальний координаційний штаб, який буде контролювати ситуацію у регіонах на період опалювального сезону.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Він заявив, що штаб буде реагувати на будь-які надзвичайні ситуації та сценарії розвитку подій, щоб максимально швидко усувати проблеми.
"Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб'єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації», — зазначив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав умови, за яких взимку будуть тривалі відключення.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія готується до атак по енергетиці в Україні.
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