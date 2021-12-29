Кабмін створив план дій на випадок воєнного стану в Україні: заборонять пересуватися країною

У новому рішенні йдеться про небезпечні обставини та фактори, які можуть загрожувати населенню всієї України або окремих її регіонів.

Кабмін затвердив Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, де діє воєнний стан. Такі правила розробили на випадок запровадження в Україні чи певних її регіонах такого стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням засідання уряду 29 грудня.

Згідно з документом, запровадити заборони або обмеження зможе лише військове командування на підставі указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

У рішенні йдеться про небезпечні обставини та фактори, які можуть загрожувати населенню всієї України або окремих її регіонів. У ньому зокрема описано:

обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;

строки запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;

перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування чи місця проживання;

населені пункти, в яких запроваджується заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;

інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не готова до запровадження воєнного стану, оскільки це негативно вплине на економіку.

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