Кабмін ухвалив низку постанов щодо мобілізації: все, що потрібно знати

В Україні від 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Кабінет міністрів затвердив низку постанов щодо деяких питань мобілізації. Зокрема, вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Про це свідчить постанова від 16 травня 2024 р. № 558, опублікована на сайті уряду. Все, що потрібно знати про нові нововведення - розповідаємо далі.

Уточнення персональних даних призовників

Зокрема, затверджено Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Відповідну постанову від 16 травня 2024 р. № 560 опубліковано на сайті уряду.

Протягом 60 діб після набрання чинності законом усі військовозобов'язані мають уточнити свої персональні дані, зокрема адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за її наявності). Ця норма закону також поширюється на заброньованих осіб, осіб з відстрочкою від мобілізації та жінок-військовозобов'язаних.

Так, громадян, які самостійно прибули у ТЦК для уточнення своїх даних, не можуть відразу направити на військово-лікарську комісію. Для цього їм мають виписати окрему повістку. Це стосується і тих, хто прийшов із заявою про надання відстрочки.

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Медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби прийматиме ВЛК у самому ТЦК

У разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня.

Поважними причинами неприбуття за повісткою до ТЦК і СП є перешкода стихійного характеру, хвороба, смерть близьких родичів, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, через які не було змоги особисто прибути до зазначеного пункту і строку.

Оповіщення резервістів та військовозобов'язаних

Від 18 травня законодавчо закріпляється таке поняття як оповіщення, яке включає у себе вручення повісток.

Відтепер підприємства, установи і організації зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних і надавати звітність з цих питань відповідним органам влади. Ба більше, вони повинні забезпечувати своєчасне прибуття працівників на збірні пункти та до військових частин.

Відповідний наказ підприємства повинен містити інформацію про підставу та мету його видання, список працівників, яких стосується оповіщення про мобілізацію, місце, час та спосіб доправлення працівників до ТЦК. У наказі мають бути визначені уповноважені особи, які надалі вручатимуть працівникам повістки під їхній особистий підпис.

Постановою передбачено обов'язок роботодавців забезпечувати інформаційний складник щодо оповіщення про мобілізацію. Протягом трьох днів роботодавець повинен прозвітувати про результат оповіщення до ТЦК.

Відстрочка від мобілізації

Відповідно до нового закону про мобілізацію, на військову службу не призвуть такі категорії громадян України:

заброньованих (лише за умови, що вони перебувають на спеціальному військовому обліку, на який ставить ТЦК);

тих, хто був у полоні і звільнився зі служби в запас (такі особи можуть служити лише добровільно);

тих, чиї близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат або сестра).

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, треба подати обґрунтовану письмову заяву до ТЦК та СП або за місцем обліку. Для схвалення заяви треба зібрати, завірити нотаріально та надати документи, які підтверджують право на отримання відстрочки: залежно від наявної юридичної підстави, це можуть бути свідоцтво про народження дитини / дітей, студентський квиток, висновок ВЛК про встановлення інвалідності. Також юристи радять не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

Які документи повинні носити з собою військовозобов’язані

Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки-військовозобов'язані повинні носити зі собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Усе залежить від відношення до військової служби.

Водночас важливо мати інформацію щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру "Оберіг" у застосунку "Резерв+.

У ТЦК зауважують, що актуалізувати свої дані громадяни можуть у будь-який спосіб — через ЦНАП або застосунок "Резерв+".

Кому з жінок потрібно ставати на військовий облік

Від 18 травня всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. Норма стосується добровільної мобілізації.

Відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, здобули медичну або фармацевтичну спеціальність та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Такі жінки можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку. Передбачено, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде

Скасування статусу обмежено придатного

Згідно з наказом Міністерства оборони України Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України №262 від 27.04.2024 року, визначено перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність і звільнення від мобілізації.

Зокрема, новим законом про мобілізацію скасовано статус обмежено придатного до військової служби. Тепер в Україні більше не діє такий статус, у зв’язку з чим військово-лікарська комісія зможе зробити тільки два висновки придатності до військової служби:

придатний;

непридатний.

Так особи, які мали статус обмежено придатного повинні впродовж 9 місяців із моменту публікації закону повторно пройти військово-лікарську комісію, за результатами якої буде надано новий висновок.

Відстрочка від призову

Зокрема, згідно з постановою № 560, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше ніж на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України.

У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Також, згідно з текстом постанови, військовозобов'язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, в Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані протягом двох місяців – до 16 липня 2024 року.

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