Кабмін ухвалив постанову про централізований друк повісток: які зміни чекають

Така цифровізація надасть можливість забезпечити масовість формування повісток та надсилання їх поштою.

Кабінет міністрів упорядкував механізм централізованого друку повісток.

Про це передає Міноборони.

В уряді запевняють, що ця постанова значно зменшить паперове навантаження на ТЦК та централізує процес друку повісток.

Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру.

Раніше працівникам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру "Оберіг". Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

"Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність", – переконані в Міноборони

Водночас, у відомстві уточнили, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися поштою.

Що зміниться для військовозобов'язаних після такого рішення

"Судово-юридична газета" пояснює, що така цифровізація надасть можливість забезпечити масовість формування повісток на осіб, які не виконали обов’язки щодо військового обліку.

У виданні зазначають, що сформовані в автоматичному режимі повістки можуть роздрукувати та масово розіслати поштою після завершення 60 днів на уточнення облікових даних. Тобто, з 16 липня.

День явки за викликом визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки поштою.

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Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою, буде, у тому числі, день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення облікових даних або ж відмітки про відсутність особи за адресою, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Штраф може накладатися неодноразово, навіть за кожну неявку за повісткою.

Нагадаємо, скільки всього чоловіків мобілізаційного віку нарахували в Україні і яка частина з них має бронь.

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