Кабмін ухвалив важливе рішення щодо "духовної незалежності": до чого тут УПЦ МП

Уряд підвищив статус Держслужби з етнополітики та свободи совісті і звільнив її очільницю.

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, які сприятимуть виконанню доручення президента Володимира Зеленського про "духовну незалежність" України.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, уряд на виконання рішення РНБО підвищив статус Держслужби з етнополітики та свободи совісті. Відтепер ця служба буде зарахована до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету міністрів. Раніше робота цього органу координувалася Кабміном через Мінкульт.

За словами прем’єра, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання діяльності релігійних організацій, стануть підзвітні та підконтрольні Державній службі України з етнополітики.

Також уряд звільнив з посади очільниці Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олену Богдан. Останнім часом вона зробила неоднозначні заяви, які багато українців розцінили як підтримку УПЦ МП. Богдан називала перехід громад вірян від УПЦ МП до ПЦУ "захопленням храмів", запевняла, що УПЦ МП молиться за перемогу України, називаючи цю конфесію "найбільшою в Україні".

Влада "взялася" за УПЦ МП

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна забезпечить духовну незалежність своїх громадян, і доручив РНБО виконати низку кроків для виконання цього рішення. 2 грудня Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. У цьому списку може опинитися і УПЦ МП.

Ця конфесія та її провідні ієрархи запевняють, що не мають стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і вбивства українців. У травні в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, в якому заявила про нібито розрив з РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію. За пів року УПЦ МП так і не опублікувала свій статут, про який згадував у зверненні президент Зеленський. В цьому документі має бути чітко зазначено, що конфесія не пов'язана з Москвою.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, що де-факто зв'язок УПЦ МП з Москвою залишається, а де-юре Українська православна церква, яка у своїй офіційній назві не має прив'язки до Московського патріархату, хоче уникнути закону, який покликаний перейменувати її.

Водночас чимало священнослужителів УПЦ МП підтримують російську агресію, а на окупованих територіях – відкрито співпрацюють з ворогом. Зокрема, очільники єпархії на Сумщині (Буринська) та Харківщині (Ізюмська) втекли до РФ після деокупації цих регіонів.

За минулі тижні СБУ провела обшуки в низці єпархій УПЦ МП у всій Україні. Так, обшуки відбулися на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, Полтавщині, в Почаївській лаврі (Тернопільська область), Києво-Печерській лаврі. Там знайшли пропагандистську літературу, російські гроші і паспорти.