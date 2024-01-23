Кабмін виділив 34 млн грн на ремонт табору для полонених окупантів – нардеп

За словами нардепа, у таборі для російських окупантів хочуть зробити ремонт.

Кабінет міністрів виділив 34 млн грн на табір для утримання військовополонених "Захід 2".

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у себе в Telegram.

"Кабмін виділяє Мінʼюсту 34 млн грн на капітальний ремонт табору для утримання військовополонених "Захід 2", – написав нардеп.

Зауважимо, що у листопаді 2023 року Кабмін уже виділив на цей табір понад 3 млн грн із резервного фонду.

Що відомо про табір "Захід 2"

Як повідомляли в Telegram-каналі проєкту "Хочу жити", табір “Захід-2” розташований у глибокому тилу, як і передбачено Женевськими конвенціями. Відкрили його на початку грудня 2023 року.

"Міністерством юстицій України створено людські умови утримання, що відповідають вимогам міжнародного гуманітарного права: окремі спальні місця у великих опалюваних кімнатах, регулярне гаряче харчування, доступ до медичної допомоги, можливість отримання та надсилання кореспонденції, посилок та перекладів із рідними", – йшлося в повідомленні.

Як і у випадку з табором "Захід-1", новий табір і військовополонених зможуть відвідувати міжнародні правозахисні організації та ЗМІ.

Причиною відкриття нового табору є збільшення кількості військовополонених, а також блокування Росією обмінів полоненими.

Раніше ми писали, в яких умовах та як живуть полонені окупанти на заході України.

Нагадаємо, російський окупант навіть у полоні запевняв українських журналістів, що в Україні живуть "нацисти, лише цивілізовані".

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