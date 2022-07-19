Кабмін відправить до Ради законопроєкт про будівництво заводу "Байрактарів" в Україні

Відтак, Рада ратифікує Угоду між Україною і Туреччиною про співробітництво.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників "Байрактар", - написав прем'єр у своєму Телеграмі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що турецька компанія Baykar Makinа передасть Україні три "Байрактари" безкоштовно. Гроші, які для цього зібрали українці, підуть на інші важливі речі.

Ще кілька "Байрактарів" Міноборони вже законтрактувало та оплатило. Вони прибудуть до України в липні. Міністр каже, що в найближчій перспективі майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні для потреб ЗСУ. Зокрема, йдеться про замовлення ще десятків безпілотників.

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