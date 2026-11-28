Підприємство ОПК / © Міністерство оборони

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Підприємства зі статусом критично важливих отримали додатковий час для адаптації до оновлених правил бронювання військовозобов’язаних працівників. Кабінет Міністрів України продовжив до 20 грудня 2026 року дію відповідних статусів і відстрочок, термін яких спливає після запровадження нових вимог. Водночас роботодавцям необхідно самостійно подбати про продовження бронювання через портал «Дія».

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Згідно з рішенням уряду, до 20 грудня 2026 року включно продовжується дія рішень про надання підприємствам статусу критично важливих, якщо термін їхньої дії закінчився після запровадження нових правил бронювання постановою №1328 у жовтні та спливає до зазначеної дати.

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Йдеться про підприємства, яким статус критично важливих надали державні органи, що погодили оновлені критерії з Координаційним центром з організації бронювання станом на день набрання чинності новою постановою.

Це дозволить таким підприємствам зберегти можливість бронювати військовозобов’язаних працівників під час переходу на оновлені правила.

Відстрочки не продовжуватимуть автоматично

Разом зі статусом критично важливих підприємств до 20 грудня 2026 року включно продовжено також дію бронювань працівників, оформлених через портал «Дія».

Це стосується відстрочок, термін яких закінчився після запровадження нових правил у жовтні та спливає до 20 грудня.

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Водночас підприємства повинні самостійно продовжити бронювання своїх працівників через портал «Дія». Автоматичного продовження відстрочок не передбачено, навіть якщо уряд продовжив дію відповідних рішень про статус критично важливих.

Для реалізації цього механізму Міністерство цифрової трансформації має протягом п’яти днів після набрання чинності постановою забезпечити необхідні технічні зміни на порталі.

Водночас продовження не поширюється на підприємства, статус критично важливих яких було скасовано або підлягає скасуванню відповідно до законодавства.

Кількість заброньованих має становити до 95%

Додатковий час уряд надав і для виконання нових вимог щодо граничної кількості заброньованих працівників.

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Якщо підприємство має заброньованими понад 95% військовозобов’язаних працівників, до 20 грудня 2026 року воно повинно привести їхню кількість у відповідність до встановленого ліміту.

На перехідний період для керівників таких підприємств скасували вимогу виконати це протягом 10 робочих днів, а також відповідальність за недотримання зазначеного строку.

Окремо уряд уточнив правила бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу. Відтепер у рішеннях Міноборони про визначення таких підприємств критично важливими не зазначатимуть конкретну кількість військовозобов’язаних працівників, яких дозволено бронювати.

Це означає, що підприємства ОПК зможуть бронювати до 95% своїх військовозобов’язаних працівників без встановлення окремого числового ліміту у відповідному рішенні.

Статус критично важливих підприємств перевірятимуть ретельніше

Крім того, Кабмін розширив підстави для перегляду рішень про надання підприємствам статусу критично важливих.

Зокрема, Координаційний центр з організації бронювання зможе враховувати звернення Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки, якщо ці органи виявили й документально підтвердили ознаки систематичного ухилення підприємства від сплати податку на додану вартість або податку на доходи фізичних осіб.

Така інформація може стати підставою для розгляду питання про скасування статусу критично важливого підприємства.

У Міноборони рекомендують стежити за офіційними повідомленнями Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації, щоб своєчасно враховувати зміни в порядку бронювання військовозобов’язаних працівників.

Нагадаємо, Міноборони іністерство оборони України затвердило оновлені критерії, за якими підприємства оборонно-промислового комплексу, авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності можуть отримати статус таких, що мають важливе значення для національної економіки. Цей статус дає їм можливість бронювати військовозобов’язаних працівників від мобілізації.

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