Кабмін вирішив долю землі, де було Каховське водосховище: що з нею буде тепер

Уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд.

Кабінет міністрів вирішив, кому належатиме земля, на якій раніше було висохле Каховське водосховище. Цільове призначення землі Каховського водосховища змінювати не будуть.

Про це йдеться у рішенні уряду.

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Кабмін заборонив формування, передавання у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, крім передачі у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд. Рішення буде чинним на період дії воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення чи скасування .

Держгеокадастр за пів року від дня набрання чинності цією постановою повинен забезпечити створення та відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційного шару відомостей про землі, які займало Каховське водосховище.

Місцева влада та державні кадастрові реєстратори мають враховувати ці дані під час ухвалення рішень щодо передавання земельних ділянок у власність або у користування.

Раніше повідомлялося, що до Каховського водосховища повернулася вода. Ми писали, як це вплине на бойові дії.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня 2023 року окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. За підрахунками України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів.

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