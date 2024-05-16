Кабмін забронював від мобілізації працівників Glovo та рекламного агентства: всі деталі

У списку заброньованих вказані шість компаній.
Згідно з наказом Міністерства економіки, працівників компаній "Гловоапп Україна", "Фавбет Тек", "Віза Україна" заброньовано від мобілізації.
Таку інформацію оприлюднив народний депутат Олександр Федієнко, прикріпивши відповідний наказ.
Так, у списку заброньованих вказані шість компаній. Серед них:
- ТОВ “Гловоапп Україна” (доставка Glovo);
- ТОВ “Фавбет Тек”;
- ДА “ССМ” (рекламне агентство);
- ТОВ “Віза Україна” (консультаційні послуги для бізнесу, власники — дві американські компанії);
- ТОВ “Агрі Чейн” (частина агрохолдингу "Астарта");
- ТОВ “КОРТ”.
При цьому, найбільш очевидний зв'язок з армією серед зазначених у документі фірм має лише компанія “Корт”. Вона, зокрема, займається розробкою систем РЕБ та безпілотників.
Федієнко сказав, що в цілому він не проти економічного блокування і гроші на утримання армії Україні потрібні.
Проте він висловив занепокоєння щодо критеріїв, за якими підприємства, які виробляють дрони та РЕБи, не мають бронювання.
“Зараз почались блекаути, поки локальні, і всі згадали про операторів звʼязку. Щоправда у операторів вимили (мобілізували) персонал на обслуговування!
Немає кому бігати ремонтувати, змінювати акумулятори. А ті хто залишились, не хочуть їздити, бо броні немає”, — додав нардеп.
Також він закликав виконавчу владу до перегляду та адаптації критеріїв для бронювання.
“Звʼязку не має. Старлінки добре, але вони точно не виконають весь технологічний функціонал. Я кажу, я попереджав”, — також зазначив Федієнко.
Нагадаємо, раніше ми писали, яких працівників поки не призвуть до війська, а яких бронювати заборонено, що робити роботодавцю у разі мобілізації працівника.
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