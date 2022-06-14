Кабмін затвердив форму для фіксації пошкоджень житла під час війни: власники отримають цифровий документ

Кабмін затвердив форму для фіксації пошкоджень житла під час війни: власники отримають цифровий документ

Уряд затвердив єдину та уніфіковану форму, що фіксуватиме збитки, завдані житлу українців російськими військами. Так, усі громадяни, яким пошкодили чи зруйнували житло, отримуватимуть цифровий документ, що підтверджує збитки.

Повноцінний процес відшкодування за зруйноване житло почнеться одразу після того, як конфісковані на Заході російські кошти надійдуть до України.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба уряду.

"Раніше така довідка складалась у довільній формі. Тепер у кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, що підтверджує його збитки. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна", – пояснив прем’єр.

Він також повідомив, що Кабмін вже створив Спеціальну комісію, що займатиметься аудитом збитків. Також будуть створені регіональні комісії на рівні громад, які заповнюватимуть акт з інформацією про тип пошкодження. Всі нові акти будуть складені у цифровій формі через систему "Дія". А всі попередні акти будуть відцифровані і також внесені до відповідної бази. Відповідальним за реалізацію цього процесу і надалі будуть органи місцевої влади.

Після цього, за словами Шмигаля, відбуватиметься розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків. Над нею зараз працює Міністерство розвитку громад та територій.

"Уряд очікує на ухвалення закону, щоб почати працювати над процесом відшкодування. Зараз цей проект на розгляді у Верховній Раді. Впевнений, народні депутати підтримають таке важливе для країни рішення найближчим часом", – сказав голова уряду.

Він також запевнив, що Кабмін постійно працює з партнерами, аби російські кошти з Заходу перейшли до України для відбудови: створено спеціальну робочу групу та залучаються найкращі світові юристи.

Нагадаємо, ТСН.ua раніше писав про те, яка допомога доступна українцям під час війни, та зібрав інформацію про всі виплати.