Кабмін затвердив форму посвідчення для ТЦК під час перевірки документів: який вигляд воно має

Представник ТЦК має показати службове посвідчення під час перевірки документів у військовозобов'язаного.

Кабмін затвердив форму службового посвідчення, яке мають показати представники ТЦК під час перевірки військово-облікових документів громадян.

Про це передає "Судово-юридична газета".

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Відповідно до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, під час перевірки військово-облікового документа представник ТЦК зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, що надає йому право вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком).

Таке посвідчення видається на підставі наказу відповідного керівника і засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою.

Посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої держадміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).

Зразок службового посвідчення особи, яка має право роздавати повістки / Фото: Судово-юридична газета

Раніше народний депутат Олександр Фадієнко розповів, що він кілька разів зустрічав на вулиці нібито працівників ТЦК, які йому погрожували.

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