Кабмін затвердив кількість осінніх призовників і суму виплати новобранцям

Обсяг видатків на одного призовника буде становити понад 4 600 гривень.

У середу, 29 вересня, Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - грудні 2021 року та визначив обсяг видатків на одного призовника.

Про це стало відомо із трансляції засідання уряду.

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Відповідно до розпорядження Кабміну загальна кількість осінніх призовників цього року в Україні складатиме 13 575 осіб, з яких буде призвано:

до Збройних сил - 6 500 осіб;

до Держспецтрансслужби – 600 осіб;

до Національної гвардії – 4 775 осіб;

до Держприкордонслужби – 1 700 осіб.

Обсяг видатків на одного призовника встановлено у розмірі 4 633 гривні 13 копійок, з яких:

4 540 гривень – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу;

93 гривні 13 копійок – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до місця служби).

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив у своєму Telegram-каналі фотокопії додатку, в якому повідомив про плани набору в усіх областях України. Найбільше громадян мають намір призвати до війська у Дніпропетровській (1300 осіб) та Харківській (972) областях, найменше — в Луганській (198) та Закарпатській (303) областях.

Фото: Telegram

Нагадаємо, перші відправлення призовників у військові частини почнуться вже 5 жовтня, а останні заплановано на 21 грудня. Восени призвуть до армії на 671 особу менше, ніж навесні.

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