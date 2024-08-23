Кабмін затвердив новий вигляд повісток – на бланку та в реєстрі "Оберіг"

Повістки формуватимуться або на бланку, або за допомогу реєстру "Оберіг". Сформовані через реєстр повістки можуть бути роздруковані.

Кабінет міністрів України затвердив новий зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які формуватимуться через реєстр "Оберіг". Повістки, сформовані через реєстр (зокрема і роздруковані), та оформлені на бланку мають однакову юридичну силу.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" із посиланням на затверджені 16 серпня постановою уряду зміни №951.

Уряд затвердив новий зовнішній вигляд повісток від ТЦК. Вони формуватимуться або на бланку, або за допомогу електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

У повістці має бути вказано:

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, дата підписання – для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису – для повісток, сформованих за допомогою реєстру "Оберіг".

Вигляд повістки, сформованої через "Оберіг"

Вигляд повістки, сформованої через "Оберіг"

Новий вигляд повістки на бланку

Новий вигляд повістки на бланку

Уряд також доповнив порядок проведення призову нормами, за якими перевірка чинності повісток, сформованих через "Оберіг", проводиться шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дозволяють відтворити вказані у повістці дані, зокрема засобами електронного кабінету призовника, зокрема з використанням мобільного застосунку. Тобто повістку можна буде перевірити через "Резерв+".

Кабмін доповнив порядок проведення призову нормами про те, що кожна сформована через "Оберіг" повістка містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

Сформована через "Оберіг" повістка може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Сформовані через "Оберіг" повістки можуть:

централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам поштою рекомендованим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

У разі надсилання сформованої через "Оберіг" повістки рекомендованим листом з описом вкладення, на такому відправленні мають бути вказані штрихкод-ідентифікатор оператора поштового зв’язку, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається повістка.

В описі вкладення листа має бути вказана інформація про найменування поштового відправлення, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається лист, найменування вкладення із кількістю аркушів, власне ім’я та прізвище керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

До слова, раніше нардеп Федір Веніславський повідомив, чи розсилатимуться повістки через застосунок "Резерв+".

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