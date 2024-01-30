Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію і скерував його до Ради – нардеп

Законопроєкт про мобілізацію направили на розгляд до Верховної Ради.

Кабінет міністрів України затвердив новий законопроєкт про мобілізацію і скерував його до Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок, 30 січня.

За його словами, тексту законопроєкту ще немає.

"Тексту законопроєкту ще немає, як тільки буде — одразу дам знати", - йдеться у дописі нардепа.

Нагадаємо, депутат Сергій Нагорняк розповів, що новий закон про мобілізацію, може бути ухвалений не раніше березня.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова вважає, що пройдуть тижні, поки набуде чинності новий закон про мобілізацію.

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