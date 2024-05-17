Кабмін затвердив нову форму "військового квитка": згодом він може з'явитися в "Дії"

військово-обліковий документ визначає належність його власника до виконання військового обов’язку навіть якщо він був виключений з військового обліку.

Кабінет міністрів видав постанову №559, яка затверджує порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів та форму такого документа.

Постанова набуде чинностів суботу, 18 травня, водночас із оновленим законом про міобілізацію, йдеться на офіційному сайті уряду.

В оновленому "військовому квитку" міститиметься інформація про ПІБ, дату народження, ІПН, військове звання, військово-облікову спеціальність, дані про результат ВЛК, відомості про наявність відстрочки або бронювання, а також щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Відповідно до нового порядку військово-обліковий документ визначає належність його власника до виконання військового обов’язку навіть якщо він був виключений з військового обліку.

Це означає, що навіть ті, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі, отримають військово-обліковий документ. У таких громадян документ не вилучається, а до нього вносяться дані про виключення з обліку.

Військово-облікові документи оформлюються та видаються:

в електронній формі — через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, а також через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Портал "Дія"), зокрема з використанням мобільного додатка "Дія" (за наявності технічної реалізації).

У паперовій формі — на бланку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 559.

Як повідомили у Мінцифри в коментарі для "Судово-юридичної газети" постановою Кабміну лише передбачено можливість формування документа в електронній формі засобами порталу "Дія" – у разі її "технічної реалізації". На даний момент і найближчим часом такої технічної реалізації не передбачається.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони повідомили, чи продовжать після 18 травня роздавати повістки на вулицях.

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