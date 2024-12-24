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Кабмін затвердив план щодо захисту ідентичності українців у Росії: що передбачено

Кабмін затвердив план щодо захисту ідентичності українців у Росії: що передбачено

Кабмін затвердив план щодо захисту ідентичності українців у Росії. / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Фахівці будуть збирати докази злочинів проти українців, які мешкають або мешкали на території РФ, а також фактів русифікації, репресій і депортацій.

Кабінет міністрів України на засіданні 24 грудня ухвалив план, розроблений Радою національної безпеки і оборони, який спрямований на збереження національної ідентичності українців у Росії. 

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Які основні пункти цього плану

  • Збір доказів злочинів проти українців, які мешкають або мешкали на території РФ, а також фактів русифікації, репресій і депортацій.
  • Протидія російській пропаганді про історію українців та поневолених народів.
  • Розвиток зв’язків між українцями та представниками пригноблених народів Росії.
  • Популяризація історії українського державотворення та зв’язків із землями, де проживають етнічні українці.
  • Інтеграція історії українців у навчальні програми та підручники, з акцентом на їхнє життя в межах історичних земель у РФ.

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов презентував робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Міністерство займатиметься кількома ключовими напрямками, серед яких взаємодія з українською діаспорою, національна єдність та стратегічні комунікації, співпраця з міжнародними партнерами, а також політика повернення українців.

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