Кабмін затвердив план щодо захисту ідентичності українців у Росії: що передбачено

Фахівці будуть збирати докази злочинів проти українців, які мешкають або мешкали на території РФ, а також фактів русифікації, репресій і депортацій.
Кабінет міністрів України на засіданні 24 грудня ухвалив план, розроблений Радою національної безпеки і оборони, який спрямований на збереження національної ідентичності українців у Росії.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Які основні пункти цього плану:
- Збір доказів злочинів проти українців, які мешкають або мешкали на території РФ, а також фактів русифікації, репресій і депортацій.
- Протидія російській пропаганді про історію українців та поневолених народів.
- Розвиток зв’язків між українцями та представниками пригноблених народів Росії.
- Популяризація історії українського державотворення та зв’язків із землями, де проживають етнічні українці.
- Інтеграція історії українців у навчальні програми та підручники, з акцентом на їхнє життя в межах історичних земель у РФ.
Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов презентував робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Міністерство займатиметься кількома ключовими напрямками, серед яких взаємодія з українською діаспорою, національна єдність та стратегічні комунікації, співпраця з міжнародними партнерами, а також політика повернення українців.
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