Кабмін затвердив план щодо захисту ідентичності українців у Росії: що передбачено

Фахівці будуть збирати докази злочинів проти українців, які мешкають або мешкали на території РФ, а також фактів русифікації, репресій і депортацій.

Кабінет міністрів України на засіданні 24 грудня ухвалив план, розроблений Радою національної безпеки і оборони, який спрямований на збереження національної ідентичності українців у Росії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Які основні пункти цього плану:

Збір доказів злочинів проти українців, які мешкають або мешкали на території РФ, а також фактів русифікації, репресій і депортацій.

Протидія російській пропаганді про історію українців та поневолених народів.

Розвиток зв’язків між українцями та представниками пригноблених народів Росії.

Популяризація історії українського державотворення та зв’язків із землями, де проживають етнічні українці.

Інтеграція історії українців у навчальні програми та підручники, з акцентом на їхнє життя в межах історичних земель у РФ.

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов презентував робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Міністерство займатиметься кількома ключовими напрямками, серед яких взаємодія з українською діаспорою, національна єдність та стратегічні комунікації, співпраця з міжнародними партнерами, а також політика повернення українців.