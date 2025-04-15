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Кабмін оновив порядок бронювання для військовозобов'язаних: про кого йдеться
Донедавна специфіку обліку в цих структурах не враховувалася.
Затверджено новий порядок бронювання для деяких груп осіб. Йдеться про співробітників СБУ та розвідки.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Кабмін оновив правила бронювання військовозобовʼязаних
Затверджено окремий механізм для:
співробітників СБУ
працівників розвідувальних органів.
Раніше загальні правила бронювання не враховували специфіку обліку в цих структурах.
“Тепер визначено, що дія старих норм на них не поширюється, і впроваджено спеціальну процедуру бронювання на період мобілізації та воєнного стану”, — зазначив Гончаренко.
Раніше адвокатка розповіла, у яких випадках можуть мобілізувати, навіть якщо є бронювання.