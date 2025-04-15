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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
462
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1 хв

Кабмін оновив порядок бронювання для військовозобов'язаних: про кого йдеться

Донедавна специфіку обліку в цих структурах не враховувалася.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Бронювання

Бронювання / © ТСН.ua

Затверджено новий порядок бронювання для деяких груп осіб. Йдеться про співробітників СБУ та розвідки.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Кабмін оновив правила бронювання військовозобовʼязаних

Затверджено окремий механізм для:

  • співробітників СБУ

  • працівників розвідувальних органів.

Раніше загальні правила бронювання не враховували специфіку обліку в цих структурах.

“Тепер визначено, що дія старих норм на них не поширюється, і впроваджено спеціальну процедуру бронювання на період мобілізації та воєнного стану”, — зазначив Гончаренко.

Раніше адвокатка розповіла, у яких випадках можуть мобілізувати, навіть якщо є бронювання.

Дата публікації
Кількість переглядів
462
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