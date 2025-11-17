Кабмін затвердив план перезавантаження енергетичного сектору: Свириденко повідомила деталі

Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Уряд затвердив план дій з метою перезавантаження енергетичного сектора. Зокрема, йдеться про для оновлення складу наглядових рад.

Про це повідомила пані прем’єр-міністр України Юлії Свириденко у Telegram.

«Продовжуємо повне перезавантаження енергетичного сектору. На засіданні уряду затвердили план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу», — заявила Свириденко.

За її словами, ключова задача плану — оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

Зміни стосуватимуться таких компаній:

НАЕК «Енергоатом»: формування нового складу наглядової ради;

НАК «Нафтогаз»: конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрнафта», ТОВ «Газорозподільчі мережі України»);

ПрАТ «Укргідроенерго»: призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу;

ТОВ «Оператор ГТС України»: оновлення представника держави у складі наглядової, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу;

НЕК «Укренерго»: оновлення представника держави у складі наглядової ради;

ПАТ «Центренерго», АТ «Енергетична компанія України», АТ «Українські розподільчі мережі», АТ «Регіональні електричні мережі», Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад;

ДП «Гарантований покупець»: перетворення з державного підприємства в акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради.

Прем’єрка також зазначила, що оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі пройде відповідно до Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.

«Першочергова задача цього тижня — затвердити нову наглядову раду „Енергоатому“. Координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Про стан виконання плану звітуватимемо регулярно», — додала Свириденко.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що починається перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики, зокрема, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.