Кабмін зібрався позапланово та відкликав законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів зібрався позапланово 11 січня та відкликавсвій законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на свої джерела у Кабміні.

За даними джерел, уряд зібрав позачергове онлайн-засідання у четвер.

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"Будь-який розробник може відкликати (законопроєкт – ред.) до прийняття рішення (парламентським – ред.) комітетом, оскільки розробник уряд – уряд і відкличе", – зазначає джерело.

Інший співрозмовник пізніше повідомив, що уряд ухвалив відповіден рішення: "Відкликали. Доопрацюють і будемо перевносити".

За словами ще одного джерела, у четвер урядовці вже працюють над оновленням проєкту і, можливо, внесуть його вже до кінця дня.

Нагадаємо, після внесення урядового законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації у Раді виникли бурхливі дискусії та суперечки.

Після кількох нарад із військовим керівництвом 11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо мобілізації. Одночасно нардепи мають передати пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.

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