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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Кабмін змінює правила пільг для водіїв з інвалідністю: що треба знати

Нові правила для водіїв з інвалідністю: Кабмін запровадив QR-коди та штрафи за порушення пільг.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кабмін змінює правила пільг для водіїв

Кабмін змінює правила пільг для водіїв / © uriston.com

Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, що суттєво змінює порядок використання пільг для водіїв з інвалідністю. Відтепер, щоб користуватися спеціальними перевагами, автомобілі повинні бути обладнані розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю» з унікальним електронним QR-кодом. Це правило поширюється як на водіїв-осіб з інвалідністю, так і на тих, хто їх перевозить.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що передбачають зміни?

Новий законопроєкт запроваджує комплексну систему контролю. QR-код слугуватиме електронним підтвердженням присутності особи з інвалідністю у транспортному засобі. Правоохоронці зможуть перевірити цю інформацію, звіряючи її з паперовими або електронними документами.

Важливим нововведенням є те, що без належного розпізнавального знака скористатися пільгами, наприклад, безкоштовним паркуванням, буде неможливо. Для порушників передбачені штрафні санкції та посилення юридичної відповідальності.

Нагадаємо, в Україні готуються кардинальні зміни до законодавства щодо покарань за перевищення швидкості. Законопроєкт, зареєстрований у Парламенті та наразі знаходиться на розгляді комітету з питань правоохоронної діяльності, передбачає значне посилення відповідальності для водіїв. Головна новація — скасування так званої «пільги» у +20 км/год, що означає початок відповідальності вже з +10 км/год.

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