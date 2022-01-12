Кабмін змінив порядок присудження наукового ступеня доктора філософії: що нового

Відтепер науковий ступінь та диплом про присудження наукового ступеня будуть видавати університети, які здійснили підготовку спеціаліста, а не Міносвіти.

Кабінет міністрів затвердив новий порядок присудження наукового ступеня доктора філософії (PhD).

Про це розповів керівник секретаріату Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти Михайло Винницький.

Відтепер науковий ступінь та диплом про присудження наукового ступеня будуть видавати університети, які здійснили підготовку спеціаліста, а не Міносвіти. За словами Винницького, така практика широко поширена в усьому світі, де вищі навчальні заклади змагаються за престижність своїх дипломів.

"Систему захисту дисертації, яка базується на разових спецрадах (як у всьому світі), де кожен член спецради читає дисертацію і бере на себе персональну відповідальність за своє рішення про присудження ступеня", — зазначає він.

Разову спецраду формуватиме навчальний заклад, де готувався відповідний аспірант, з вузькопрофільних спеціалістів, у кожного з яких є публікації за тематикою дисертанта. Склад ради може бути скасований МОН, якщо члени не відповідатимуть вимогам.

Здобувачам наукового ступеня на захист не потрібно готувати автореферати дисертацій. Члени вчених спецрад будуть голосувати відкрито.

Роботи членів спецрад оплачуватимуть офіційно з державного бюджету у випадку аспірантів-бюджетників або з контрактних коштів у випадку контрактників.

Здобувачам наукового ступеню потрібно опублікувати три статті у фахових журналах МОН. Стаття у Scopus або Web of Science є бажаною але не обов'язковою, і зараховується, як дві українські.

Винницький наголосив, що тепер в Україні процес здобуття ступеня доктора філософії (PhD) повністю відповідає практикам, які застосовуються в ЄС.

"Перехід від радянського рудименту ступеня "кандидат наук" до зрозумілого світові ступеня "доктор філософії" або просто PhD, завершено", — підсумував він.

Нагадаємо, що Атестаційна колегія Міносвіти та науки скасувала рішення вченої ради про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук.

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