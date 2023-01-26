Військова служба в Україні: хто має право на винагороду 100 тисяч гривень

Зміни виплати щомісячної винагороди військовим торкнулися, зокрема військових, які перебувають не лише в районах ведення бойових дій, а й між позиціями сил оборони чи позиціями військ РФ.

Про це повідомляє всеукраїнська правозахисна організація "Юридична Сотня".

Так, 20 січня постановою № 43 Кабмін вніс зміни до порядку виплати щомісячної грошової винагороди військовим під час воєнного стану. Зокрема, винагорода більше не виплачуватиметься військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора та співробітникам Служби судової охорони.

Крім того, військові, які виконують завдання на тимчасово окупованій території та на території між позиціями сил оборони та позиціями військ РФ, також мають право на винагороду в розмірі до 100 тисяч гривень, в той час як раніше йшлося лише про райони ведення бойових дій. Уточнення щодо територій стосується також виплати 15 мільйонів гривень членам сімей Захисників, які загинули під час виконання таких завдань.

Кабмін також визначив, що винагорода може збільшуватися (але не більше ніж до 50 тисяч гривень) для військових, які у складі:

органу військового управління,

штабу угруповання військ (сил),

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно,

на відстані, зокрема поза районами ведення бойових дій, здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії зіткнення.

Керівники відповідних міністерств та державних органів, окрім визначення порядку і умов виплати додаткової винагороди, одноразової грошової допомоги, тепер також мають повноваження визначати розмір виплати додаткової винагороди до 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, Уряд України 30 грудня 2022 року затвердив новий порядок військового обліку. У новій постанові Уряд вказав чіткі заборони та зобов'язання для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Детальніше - читайте в ТСН.ua.

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