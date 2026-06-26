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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
27
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Кабмін змінив правила для отримання громадянства України в Молдові: що відомо

Українське громадянство у Молдові видаватимуть за спрощеною схемою.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Паспорт України

Паспорт України

Українці, які проживають у Молдові, матимуть змогу набути українське громадянство у спрощеному порядку. Кабінет Міністрів України вніс Республіку Молдова до відповідного переліку країн, де діє такий механізм.

Про це у соцмережах повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Свириденко обговорила це рішення з прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну. Вона зазначила, що наші країни мають спільний кордон, разом ідуть до ЄС та підтримують одна одну під час російської агресії, а в Молдові живе багато українців.

За її словами, тепер влада хоче зробити процедуру зручнішою. Зараз, щоб отримати громадянство України, треба скласти іспити з української мови, Конституції та історії України, але здати їх можна тільки в Україні.

«Працюємо над можливістю дистанційного складання іспитів. Також маємо врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод», — зазначила Юлія Свириденко.

Також прем’єри обговорили транспортні проєкти. Зокрема, йшлося про будівництво нового мосту між Україною та Молдовою, який відкриє додаткові можливості для людей і бізнесу.

Нагадаємо, Міністерство культури Республіки Молдова оприлюднило список артистів із країн СНД, чиї концерти та участь у культурно-мистецьких заходах на території країни не рекомендуються.

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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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