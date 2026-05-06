Кабмін змінив правила виїзду за кордон для жінок-посадовиць: хто тепер може подорожувати
Кабмін пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-посадовиць. Хто отримав «зелене світло», а для кого заборона залишилася, розповіла прем’єрка Юлія Свириденко.
Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Хто тепер може вільно виїжджати?
Нові правила стосуються широкого кола посадовиць, зокрема:
Працівниць органів державної влади (середньої та нижчої ланки).
Представниць органів місцевого самоврядування.
Співробітниць державних підприємств.
Працівниць інших визначених структур, які раніше підпадали під обмеження.
Зміни не застосовуються до:
Членів Кабінету Міністрів України.
Керівників міністерств та центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників.
Керівництва Офісу Президента України.
Апарату Верховної Ради України.
Апарату РНБО, СБУ та Національного банку.
Народних депутатів України.
Суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України.
Прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
Для них правила про обмеження на виїзд залишаються незмінними.
