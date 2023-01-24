Кабмін звільнив 4 заступників міністрів та 5 голів ОВА: серед них Кулеба та Резніченко

На засіданні Кабінету міністрів України 24 січня прийнято низку кадрових рішень. Зокрема звільнено чотирьох осіб з посад заступників міністрів та п'ять голів обласних військових адміністрацій.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Водночас, на посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

З посад заступників міністрів звільнено:

В'ячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;

– заступника міністра оборони України; Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України;

– заступника міністра розвитку громад та територій України; В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України;

– заступника міністра розвитку громад та територій України; Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.

Підтримано проєкти указів президента України про звільнення:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

– Дніпропетровська ОВА; Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

– Запорізька ОВА; Олексія Кулебу – Київська ОВА;

– Київська ОВА; Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

– Сумська ОВА; Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зранку 24 січня повідомив, що написав заяву про звільнення. Президент України Володимир Зеленський погодив відставку Тимошенка та видав указ про його звільнення з посади.

Начальник патрульної поліції Львова потрапив у скандал через подарунок дівчині

Читайте також: