Кабмін звільнив шістьох заступників міністрів: у чому справа

Кабмін звільнив з посад шістьох заступників міністрів.
Уряд України звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.
За його словами, Кабмін звільнив:
- Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника міністра економіки України;
- Акопян Мері Андраніківну з посади заступниці міністра внутрішніх справ України;
- Бондаренка Ігоря Павловича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;
- Гончарова Сергія Михайловича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;
- Драп’ятого Богдана Євгеновича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;
- Павліченко Катерину Володимирівну з посади заступниці Міністра внутрішніх справ України;
- Рабійчук Ольгу Олександрівну з посади заступниці голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Варто зазначити, що причина звільнення п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ криється в законі "Про центральні органи виконавчої влади". Так, у разі звільнення міністра у відставку подають і всі його заступники.
Нагадаємо, після загибелі голови МВС Дениса Монастирського внаслідок катастрофи гелікоптера у Броварах 18 січня уряд призначив виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Згодом, 6 лютого, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті подання про призначення Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, а 7 лютого Верховна Рада підтримала це призначення.
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