Кабмін звільнив шістьох заступників міністрів: у чому справа

Уряд України звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

За його словами, Кабмін звільнив:

Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника міністра економіки України;

Акопян Мері Андраніківну з посади заступниці міністра внутрішніх справ України;

Бондаренка Ігоря Павловича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;

Гончарова Сергія Михайловича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;

Драп’ятого Богдана Євгеновича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;

Павліченко Катерину Володимирівну з посади заступниці Міністра внутрішніх справ України;

Рабійчук Ольгу Олександрівну з посади заступниці голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Варто зазначити, що причина звільнення п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ криється в законі "Про центральні органи виконавчої влади". Так, у разі звільнення міністра у відставку подають і всі його заступники.

Нагадаємо, після загибелі голови МВС Дениса Монастирського внаслідок катастрофи гелікоптера у Броварах 18 січня уряд призначив виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Згодом, 6 лютого, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті подання про призначення Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, а 7 лютого Верховна Рада підтримала це призначення.

Читайте також: