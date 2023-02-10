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Кабмін звільнив шістьох заступників міністрів: у чому справа

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Кабмін звільнив шістьох заступників міністрів: у чому справа

Фото: ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Кабмін звільнив з посад шістьох заступників міністрів.

Уряд України звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

За його словами, Кабмін звільнив:

  • Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника міністра економіки України;
  • Акопян Мері Андраніківну з посади заступниці міністра внутрішніх справ України;
  • Бондаренка Ігоря Павловича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;
  • Гончарова Сергія Михайловича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;
  • Драп’ятого Богдана Євгеновича з посади заступника міністра внутрішніх справ України;
  • Павліченко Катерину Володимирівну з посади заступниці Міністра внутрішніх справ України;
  • Рабійчук Ольгу Олександрівну з посади заступниці голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Варто зазначити, що причина звільнення п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ криється в законі "Про центральні органи виконавчої влади". Так, у разі звільнення міністра у відставку подають і всі його заступники.

Нагадаємо, після загибелі голови МВС Дениса Монастирського внаслідок катастрофи гелікоптера у Броварах 18 січня уряд призначив виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Згодом, 6 лютого, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті подання про призначення Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, а 7 лютого Верховна Рада підтримала це призначення.

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Дата публікації
Перегляди
2611
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