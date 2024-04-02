Кабмін звільнив з посади першу заступницю міністра закордонних справ: деталі

Крім звільнень, уряд призначив нових людей на вакантні посади.

В Кабміні підтримали звільнення з посади першої заступниці міністра закордонних справ України Джапарової Еміне Айяровни.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначається, Кабмін підтримав рішення звільнити з посади першу заступницю міністра закордонних справ України Джапарову Еміне Айяровну.

Водночас уряд призначив першим заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Осіяна Олега Володимировича.

Крім того, заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів призначили Крейтора Андрія Андрійовича.

Нагадаємо, що Зеленський провів з військовими та урядовцями нараду щодо дронів.

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