Кабмін звільнив з посади заступника міністра оборони: що про це відомо

В Кабміні розпорядилися звільнити з посади заступника міністра оборони України Віталія Половенка.

Про це повідомили в уряді.

В Кабінеті міністрів України розпорядилися звільнити Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони. Наразі причина його відставки невідома.

Водночас посаду він обійняв менше ніж пів року тому - його призначили на початку грудня 2023 року. В команді міністра Умєрова він займався питанням тилового забезпечення. На посаді він повинен був розробляти та запроваджувати нові стандарти у системі продовольчого забезпечення, удосконалювати систему речового забезпечення, а також відповідати за вчасне та повне тилове забезпечення воїнів на фронті.

Нагадаємо, що Сирський та Умєров оцінили можливості нових українських дронів.

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