КАБи, балістика та "Шахеди": Харків пережив тригодинний терор Росії

Харків зазнав удару / © Associated Press

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Російські війська в ніч проти 26 липня атакували Харків майже три години. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння.

Про наслідки повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години — 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 „Шахедів“. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі», — уточнив він.

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Наслідки ворожого удару / © Associated Press

Наразі відомо, що постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару.

На місцях ударів працюють комунальні служби: енергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополітен, освітлювачі, зеленбуд, ліфтовики.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 26 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

«Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто», — зазначав Терехов.

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