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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
463
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1 хв

КАБи, балістика та "Шахеди": Харків пережив тригодинний терор Росії

Харків уночі перебував під масованою атакою ворога. У місті є руйнування, доповів мер Терехов.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Харків зазнав удару

Харків зазнав удару / © Associated Press

Російські війська в ніч проти 26 липня атакували Харків майже три години. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння.

Про наслідки повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години — 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 „Шахедів“. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі», — уточнив він.

Наслідки ворожого удару / © Associated Press

Наслідки ворожого удару / © Associated Press

Наразі відомо, що постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару.

На місцях ударів працюють комунальні служби: енергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополітен, освітлювачі, зеленбуд, ліфтовики.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 26 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

«Внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто», — зазначав Терехов.

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Дата публікації
Кількість переглядів
463
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