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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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242
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КАБи знищують ще один обласний центр: у Сумах запроваджують додаткове оповіщення

Новий сигнал небезпеки у Сумах: ОВА запроваджує додаткове екстрене оповіщення про загрозу ударів КАБами.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Сумах запроваджують додаткове екстрене оповіщення про загрозу КАБів

У Сумах запроваджують додаткове екстрене оповіщення про загрозу КАБів / © ТСН.ua

У Сумах запускають нову систему оперативного інформування населення. Тепер містян окремо попереджатимуть про пряму небезпеку ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами).

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

У разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: «Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!»

В ОВА пояснили, що ці сигнали не замінюють повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил. Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце.

«Почувши таке повідомлення, просимо негайно пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця», — закликав голова ОВА.

РФ посилює терор КАБами у Сумах

Нагадаємо, що внаслідок ударів по Сумах протягом доби загинули п’ять людей, серед них 5-річна дівчинка. Ще 35 мирних жителів, зокрема сім дітей, отримали поранення під час вечірньої атаки КАБами.

3 липня внаслідок атаки КАБом у Сумах загинула 79-річна жінка.

2 липня РФ вдарила КАБом по навчальному комплексу в Сумах. Постраждали попередньо 2 виховательки закладу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
242
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