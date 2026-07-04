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КАБи знищують ще один обласний центр: у Сумах запроваджують додаткове оповіщення
Новий сигнал небезпеки у Сумах: ОВА запроваджує додаткове екстрене оповіщення про загрозу ударів КАБами.
У Сумах запускають нову систему оперативного інформування населення. Тепер містян окремо попереджатимуть про пряму небезпеку ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами).
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
У разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: «Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!»
В ОВА пояснили, що ці сигнали не замінюють повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил. Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце.
«Почувши таке повідомлення, просимо негайно пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця», — закликав голова ОВА.
РФ посилює терор КАБами у Сумах
Нагадаємо, що внаслідок ударів по Сумах протягом доби загинули п’ять людей, серед них 5-річна дівчинка. Ще 35 мирних жителів, зокрема сім дітей, отримали поранення під час вечірньої атаки КАБами.
3 липня внаслідок атаки КАБом у Сумах загинула 79-річна жінка.
2 липня РФ вдарила КАБом по навчальному комплексу в Сумах. Постраждали попередньо 2 виховательки закладу.