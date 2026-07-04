КАБи знищують ще один обласний центр: у Сумах запроваджують додаткове оповіщення

У Сумах запроваджують додаткове екстрене оповіщення про загрозу КАБів / © ТСН.ua

Реклама

У Сумах запускають нову систему оперативного інформування населення. Тепер містян окремо попереджатимуть про пряму небезпеку ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами).

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

У разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: «Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!»

Реклама

В ОВА пояснили, що ці сигнали не замінюють повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил. Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце.

«Почувши таке повідомлення, просимо негайно пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця», — закликав голова ОВА.

РФ посилює терор КАБами у Сумах

Нагадаємо, що внаслідок ударів по Сумах протягом доби загинули п’ять людей, серед них 5-річна дівчинка. Ще 35 мирних жителів, зокрема сім дітей, отримали поранення під час вечірньої атаки КАБами.

3 липня внаслідок атаки КАБом у Сумах загинула 79-річна жінка.

Реклама

2 липня РФ вдарила КАБом по навчальному комплексу в Сумах. Постраждали попередньо 2 виховательки закладу.

Новини партнерів