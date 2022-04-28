"Кадирівці втікають, росіяни їдуть назад в мішках": окупанти не витримують боїв з ЗСУ на Луганщині (відео)

"Кадирівці втікають, росіяни їдуть назад в мішках": окупанти не витримують боїв з ЗСУ на Луганщині (відео)

Російські окупанти по кілька разів на день штурмують місто Рубіжне.

ЗСУ відбивають атаки і змушують окупантів втікати з поля бою у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вторая армія міра" не витримує боїв з українськими військовими. "Кадирівці" тікають, росіяни їдуть додому в кульках. Місто Рубіжне ворог штурмує 3-4 рази за добу. Прилітають сотні крупнокаліберних снарядів по кожній позиції. Ворожі танки луплять невпинно. Окупант шле нові й нові сили, щоб прорвати оборону, але лише несуть втрати, а живі тікають з поля бою", - повідомив Гайдай.

Як доказ своїх слів він наводить відео з допиту полоненого окупанта, якого спіймали у Рубіжному українські захисники.

Окупант скаржиться на погане забезпечення, що вони живуть у погрібах, не мають навіть шкарпеток і трусів, хочуть додому, але їх не відпускає керівництво.

Також окупант говорить, що в них великі втрати особового складу, а "кадирівці" як тільки їм насипають ЗСУ втікають і на 2 лінію оборони.

Нагадаємо, що вчора, 27 квітня, попри закриті гуманітарні коридори, з Попасної та Лисичанська на Луганщині вдалося евакуювати 88 людей.

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