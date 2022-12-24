Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Кадирівці" заїхали на територію Запорізької АЕС

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1178
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Кадирівці" заїхали на територію Запорізької АЕС

Фото: Енергоатом

Командою розслідувачів визначено місце дислокації групи «кадирівців", які прибули до Енергодару для організації та контролю за підготовкою РОВ провокацій на території ЗАЕС.

Про це з посиланням на evocation.info повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram-каналі.

«Сподіваємось вони порушуватимуть заходи з пожежної безпеки подалі від ЗАЕС. Партизанам на замітку, що вогонь не варто провокувати через норми безпеки», - йдеться у повідомленні.

«Також просимо світову спільноту і фахівців з МАГАТЕ звернути на цей факт увагу. @evocationinfobot. Все це допоможе ході швидкої деокупації регіону ЗСУ», - додали військові.

Кадиров і війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць. З України вивозять українських підлітків. Їх відправляють до Чечні для "патріотичного виховання. 

Читайте також: 

ЗАЕС готують приєднати до енергосистеми Росії: "Росатом" хазяйнує в Енергодарі

ЗАЕС готують приєднати до енергосистеми Росії: "Росатом" хазяйнує в Енергодарі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1178
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація