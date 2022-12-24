"Кадирівці" заїхали на територію Запорізької АЕС

Командою розслідувачів визначено місце дислокації групи «кадирівців", які прибули до Енергодару для організації та контролю за підготовкою РОВ провокацій на території ЗАЕС.
Про це з посиланням на evocation.info повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram-каналі.
«Сподіваємось вони порушуватимуть заходи з пожежної безпеки подалі від ЗАЕС. Партизанам на замітку, що вогонь не варто провокувати через норми безпеки», - йдеться у повідомленні.
«Також просимо світову спільноту і фахівців з МАГАТЕ звернути на цей факт увагу. @evocationinfobot. Все це допоможе ході швидкої деокупації регіону ЗСУ», - додали військові.
Кадиров і війна в Україні
Раніше повідомлялося, що Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць. З України вивозять українських підлітків. Їх відправляють до Чечні для "патріотичного виховання.
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