"Кадирівці" заїхали на територію Запорізької АЕС

Командою розслідувачів визначено місце дислокації групи «кадирівців", які прибули до Енергодару для організації та контролю за підготовкою РОВ провокацій на території ЗАЕС.

Про це з посиланням на evocation.info повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram-каналі.

«Сподіваємось вони порушуватимуть заходи з пожежної безпеки подалі від ЗАЕС. Партизанам на замітку, що вогонь не варто провокувати через норми безпеки», - йдеться у повідомленні.

«Також просимо світову спільноту і фахівців з МАГАТЕ звернути на цей факт увагу. @evocationinfobot. Все це допоможе ході швидкої деокупації регіону ЗСУ», - додали військові.

Кадиров і війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць. З України вивозять українських підлітків. Їх відправляють до Чечні для "патріотичного виховання.

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