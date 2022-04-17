Кадирівська тіктокери показали бій з бандерівським повітрям (відео)

Кадирівці знову записали безглузде відео.

Тіктокери Кадирова знову "зашкварилися" з постановчим відео. Після бою зі світлофором і порожнім будинком, вони обстріляли повітря.

Відео "запеклого нерівного бою" кадирівців опубліковав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Найбільші актори тіктоку настільки сміливі та безстрашні, що готові воювати навіть із повітрям. Не на хвилину їх не залишає не менш відважний оператор. Мабуть, ведеться великий літопис перемог над порожніми будинками та відсутніми вікнами", - написав Геращенко.

Нагадаємо, що раніше кадирівські тіктокери записали чергове відео війни з "українськими нацистами". Вони вступили в бій із бандерівським гаражем.