Дикі волання зі стріляниною: кадирівські тіктокери показали, як воюють з "бандерівськими" кущами (відео 18+)

Тікток-війська Кадирова знову зафільмували свій "героїзм".
Після нерівних боїв з порожніми будівлями, світлофорами і гаражами цього разу тіктокери героїчно розправилися з українськими кущами.
Відео запеклого бою з лісосмугою вони виклали в Мережі.
На кадрах видно, як кілька "кадирівців" йдуть дорогою. Зненацька кущі "відкрили" по них вогонь. "Кадирівці" миттєво зреагували і заходилися у відповідь розправлятися з українськими хащами. Кілька тікток-воїнів розстріляли з автоматів зелені насадження, викрикуючи з переляку "ахмат сила".
Виглядав бій, як завжди, кумедно, оскільки жоден з "кадирівців" під час обстрілу не намагався сховатися, чи впасти на землю, як це має бути під час реального бою, ну і несамовите волання було трохи зайвим.
В результаті боротьби з розшалілими і навіженими "кадирівцями" українські кущі вистояли.
Нагадаємо, що заради "лайків" та популярності у соцмережах чеченські бойовики Кадирова зняли на відео, як обстрілюють житлові будинки та чавлять автомобілі.
Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.
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