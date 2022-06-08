Дикі волання зі стріляниною: кадирівські тіктокери показали, як воюють з "бандерівськими" кущами (відео 18+)

Дикі волання зі стріляниною: кадирівські тіктокери показали, як воюють з "бандерівськими" кущами (відео 18+)

Тікток-війська Кадирова знову зафільмували свій "героїзм".

Після нерівних боїв з порожніми будівлями, світлофорами і гаражами цього разу тіктокери героїчно розправилися з українськими кущами.

Відео запеклого бою з лісосмугою вони виклали в Мережі.

На кадрах видно, як кілька "кадирівців" йдуть дорогою. Зненацька кущі "відкрили" по них вогонь. "Кадирівці" миттєво зреагували і заходилися у відповідь розправлятися з українськими хащами. Кілька тікток-воїнів розстріляли з автоматів зелені насадження, викрикуючи з переляку "ахмат сила".

Виглядав бій, як завжди, кумедно, оскільки жоден з "кадирівців" під час обстрілу не намагався сховатися, чи впасти на землю, як це має бути під час реального бою, ну і несамовите волання було трохи зайвим.

В результаті боротьби з розшалілими і навіженими "кадирівцями" українські кущі вистояли.

Нагадаємо, що заради "лайків" та популярності у соцмережах чеченські бойовики Кадирова зняли на відео, як обстрілюють житлові будинки та чавлять автомобілі.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

Читайте також: