Потрапили на передову і одразу здалися в полон: ЗСУ захопили "тіктокерів" Кадирова під Соледаром

На Бахмутському напрямку ЗСУ захопили в полон три десятки полонених.

Це сталося коли окупанти намагалися штурмувати місто Соледар.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Вчора орки спробували вкотре штурмувати Соледар. У результаті відкотилися назад, втративши близько 100 людей убитими та 30 полоненими. Серед полонених - 24 чеченці - найманці набрані та навчені у широко розрекламованому дондоном університеті спецназу росгвардії. Хороше вийшло поповнення обмінного фонду воєнних і джерело цінної розвідінфомації про те, як обманюють найманців", - розповів Геращенко.

За його словами, всім чеченцям-найманцям розповідали казку про те, що вони нестимуть патрульну службу в тилах, а натомість їх кинули на передову, де вони дружно здалися в полон.

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися штурмувати на кількох напрямках на Донеччині. ЗСУ успішно відбили ворожі штурми.

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