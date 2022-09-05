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Кадирівські тіктокери, якими підсилили підрозділ "ЛДНР", дали драпака, коли отримали "люлі" від ЗСУ на Донеччині

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Кадирівські тіктокери, якими підсилили підрозділ "ЛДНР", дали драпака, коли отримали "люлі" від ЗСУ на Донеччині

скриншот з відео / Фото: Служба безпеки України

На Донеччині вчергове осоромилися "кадирівські тіктокери".

Вони дременули з поля бою, залишивши підрозділ "ЛДНР", який ними посилили.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, підрозділи "Л/ДНР", "посилені" бійцями полку спеціального призначення "Ахмат", продовжували безуспішні спроби наступу в Донецькій області.

"Так, 2 вересня під час бойових дій було повністю знищено одну штурмову групу, яка складалася переважно з військовослужбовців 4-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч Л-74347, Алчевськ) 2 АК. Підтверджено смерть 13 та поранення 19 військовослужбовців. Військовослужбовці 4-ї омсбр, які потрапили в полон ЗС України, розповіли, що їхню групу було посилено “ахматівцями”, більша частина з яких, почувши недобре, кинули своїх і втекли в тил", - написав журналіст.

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