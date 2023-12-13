Кадиров припустив, коли завершиться війна в Україні: "Але я б закінчив за три місяці"

Путінський посіпака знову поділився думками, які мало кого цікавлять.

Війна Росії проти України може закінчитися вже 2024 року. Точніше, це станеться влітку

Про це заявив так званий голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, пише російське видання "Газета.ру".

"Якби я ухвалював рішення, закінчили б за три місяці", – заявив Кадиров.

Чеченський лідер додав, що перед російськими військовими поставлено завдання буцімто "не руйнувати міста". Якби не це, впевнений Кадиров, "Росія давно б захопила Київ".

Нагадаємо, російські окупанти безперервно штурмують Авдіївку. Від міста залишилися самі руїни.

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