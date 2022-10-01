Кадиров в істериці закликав Путіна вдарити по Україні ядерною зброєю через втрату Лимана

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров у розпачі через втрату Лимана Донецької області. Він закликав вдарити по Україні ядерною зброєю.

Скандальний очільник Чечні Рамзана Кадиров у відчаї через поразку російських військ, які втекли із Лимана, що на Донеччині. Звинувачуючи у ганебній поразці російського генерала Олександра Лапіна, який керував обороною міста, він закликав вжити жорсткіші заходи - оголосити воєнний стан в РФ, а також вдарити по Україні ядерною зброєю.

Про це він написав у телеграм-каналі.

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"Я не знаю, що доповідає МО РФ верховному головнокомандувачу (Володимиру Путіну - ред.), але, на мою особисту думку, треба вживати більш кардинальних заходів, аж до оголошення воєнного стану на прикордонних територіях і використання малопотужного ядерного озброєння", - пише Кадиров.

Як раніше повідомляли, Кадиров заявив, що у втраті російською армією Лимана винен особисто генерал Олександр Лапін. Він керував обороною міста. Він назвав Лапіна бездарою і заявив, що його покривають нагорі керівники у Генштабі, і що Лапіна треба понизити у званні до рядового військового.

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