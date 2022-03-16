Кадиров змусив Бандеру "заговорити": що той "сказав" та де переховується (добірка курйозів)

Кадиров змусив Бандеру "заговорити": що той "сказав" та де переховується (добірка курйозів)

В Мережі закликають не поширювати дані про місце перебування Бандери.

Голова Чечні Рамзан Кадиров не на жарт розлютив Героя України Степана Бандеру своїми заявами про плани його ліквідації. Бандера не зміг стримати емоцій і "відповів" голові Чечні, використавши навіть нецензурну лайку – такий відеомем та інші курйозні дописи поширюють у Мережі.

Мережа вибухнула мемами після слів Кадирова про Бандеру.

Також читайте Хто такі "кадирівці"?

Голова Чечні днями назвав бандеру "головним ворогом російського народу" та запевнив, що кадирівці "зовсім скоро розправляться з ним, а пізніше – з усією іншою нацистською діяльністю".

Українські умільці створили діпфейк, на якому Бандера "коментує" заяви Кадирова.

"Доброго вечора, ми з України. Хочу передати одному вівцет*аху Кадирову, що я тут і ще не вмер. Ти і твої шакали скоро згинуть з лиця землі. Орда не пройде. Тут позор та пекло ваше. Українці ­­– сильна нація, тому ми переможемо. Слава нації! Смерть ворогам!" ­– йдеться у "відповіді" Бандери.

Обережно, на відео нацензурна лексика 18+

Шок контент! БАНДЕРА відповів Кадирову!



Нагадаю, Кадиров оголосив нагороду в 250 млн рублів за голову Бандери! pic.twitter.com/EGEK2JMPQS — Олександр Аронець (@aronets) March 16, 2022

Окрім того, у твіттері користувачі жартома закликають не поширювати в Інтернеті пересування та місцеперебування українського героя, щоб не допомагати ворогам.

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com