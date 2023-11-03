Кадри застосування ATACMS, звернення Залужного до бійців та "бавовна" для росіян: огляд свіжих подій

Українські бійці опублікували захоплюючі кадри запуску американських ракет ATACMS. Звернувся до них і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тим часом у Криму не вщухає повітряна тривога, росіяни бояться американських ракет. Палають окупанти і на Херсонщині.

Про все це – в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.UA.

Працюють боги війни

"Дорогі бойові побратими!". З такими словами Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українських ракетників та артилеристів. 3 листопада вони відзначають своє професійне свято. На каналі Главкома показали вражаючі кадри буднів українських бійців. На них – робота богів війни – саме так частенько називають артилеристів. Їхня точність та майстерність – справжній козир України у війні.

Вітають своїх побратимів й розрахунки систем РСЗВ HIMARS. Вони на фронті, тож робота кипить. Втім, не обійшлося і без сюрпризу. У Мережі з'явилися кадри застосування славетних американських ракет ATACMS. Мабуть, у світі є лиш кілька речей, на які можна дивитися вічно: як тече вода, як горить вогонь і як наші герої надсилають ось такі привітання ворогу. При чому це вперше, коли нам показали пуски не під покровом ночі.

Окупантам "гаряче"

Схоже, наші ракетники вирішили відзначити професійне свято влучними потрапляннями по окупантах. Принаймні про це повідомляє низка телеграм каналів. Так, росіянам "гаряче" на Херсонщині – вибухи лунають у Чаплинському районі та у Брилівці.

Від ранку не стихає ракетна тривога і в тимчасово окупованому Криму. Російські воєнкори повідомляють про нічну атаку дронів на півострів. Але найбільше їх тривожить той факт, що за ними можуть полетіти ATACMS.

"На дешеві комерційні безпілотники покладено завдання розкриття системи протиповітряної оборони, а вже потім входять ракетні комплекси. Тим більше тепер у ЗСУ є ATACMS з дальністю до 300 км, що збільшує радіус ураження, у тому числі в Криму", – зазначається у повідомленні телеграм-каналу "ЧП/Севастополь".

"Бавовна" завітала і у тимчасово окуповану Волноваху на Донеччині. Про це пише Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Волноваха. Бавовна. Прильот в Центрі міста. ППО окупантів не замовкає. Добрі новини п'ятниці", – відзначив Андрющенко.

Святкують свій професійний день і бійці інженерних військ ЗСУ. Вони – міцний фундамент та опора Збройних сил. Без них буквально ні річку не перейдеш, ні поле не розмінуєш.

Команда ТСН.ua приєднується до привітань наших бійців. Дякуємо за вашу майстерність та героїзм!

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