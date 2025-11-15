Кадрове оновлення енергетики: президент доручив «перезавантажити» керівництво ключових підприємств

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр економіки Олексій Соболєв / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок «перезавантаження» ключових державних підприємств, що працюють у галузі енергетики. Це рішення передбачає повну перевірку фінансової діяльності та одночасне оновлення управлінського складу цих компаній. Відповідний порядок дій було визначено на нараді за участю прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та міністра економіки Олексія Соболєва.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

Кадрові доручення для ключових енергокомпаній

Президент визначив конкретні терміни та завдання для оновлення керівництва у найбільших енергетичних держкомпаніях, серед яких «Енергоатом», «Укргідроенерго», Оператор газотранспортної системи (ОГТСУ) та «Нафтогаз України».

Перезавантаження «Енергоатому»

Для «Енергоатому» встановлено тижневий термін для забезпечення всіх умов, необхідних для формування нової та фахової наглядової ради. Очікується, що це, своєю чергою, призведе до повної зміни складу правління компанії.

Оновлення Укргідроенерго та ОГТСУ

Стосовно «Укргідроенерго» та ОГТСУ, глава держави доручив терміново:

провести конкурс на нового керівника «Укргідроенерго»;

доформувати наглядові ради в обох компаніях;

терміново провести конкурс на посаду гендиректора ОГТСУ.

Конкурс у «Нафтогазі України»

Оновлення торкнеться і «Нафтогазу України». Контракти поточного складу наглядової ради завершуються вже в січні 2026 року. У зв’язку з цим, необхідно оголосити та провести конкурс на роботу в наглядовій раді, щоб новий склад міг розпочати роботу одразу у січні наступного року.

Боротьба зі схемами та прозорість

Крім кадрових рішень у стратегічних компаніях, президент доручив урядовцям підтримувати постійну та змістовну комунікацію з правоохоронними й антикорупційними органами.

«На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці — це абсолютний пріоритет», — наголосив Зеленський.

У решті великих державних енергетичних компаній також має відбутись оновлення представників держави у наглядових радах.

Нагадаємо, уряд України розпочав комплекс рішень для «перезапуску менеджменту» НАЕК «Енергоатом» на тлі розслідування НАБУ. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко терміново відсторонила віцепрезидента та топменеджерів за поданням НАБУ.