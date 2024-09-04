Кадрове оновлення: Арахамія повідомив, які зміни є в міністерствах та Офісі президента

У міністерствах та ОПУ є певні кадрові зміни.

В середу, 4 червня, відбулося засідання фракції "Слуга народу". На порядку денному – кадрове оновлення, яке було анонсоване заздалегідь.

Про це написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"До нас долучився президент України Володимир Зеленський. Вдячні йому за це", – зауважив він.

Які результати

За результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави:

МЗС – Андрій Сибіга.

Мінрегіон, віцепремʼєр – Олексій Кулеба. Він очолить міністерство в тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури та регіональної політики.

Міністр юстиції, віцепремʼєр з євроінтеграції – Ольга Стефанішина.

Мінвет – Наталія Калмикова.

Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На цьому етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом.

Мінагро – Віталій Коваль.

Мінмолоді – Матвій Бідний.

Мінекології – Світлана Гринчук.

Мінстратпром – Герман Сметанін.

Він додав, що до Офісу президента переходять:

Олександр Камишін, який продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.

Ірина Верещук, яка працюватиме профільною заступницею керівника ОП.

"Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", – завершив Арахамія.

Раніше Зеленський анонсував зміни в уряді. Вже є кадрові рішення.

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