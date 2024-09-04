Кадрове оновлення: Арахамія повідомив, які зміни є в міністерствах та Офісі президента

У міністерствах та ОПУ є певні кадрові зміни.
В середу, 4 червня, відбулося засідання фракції "Слуга народу". На порядку денному – кадрове оновлення, яке було анонсоване заздалегідь.
Про це написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"До нас долучився президент України Володимир Зеленський. Вдячні йому за це", – зауважив він.
Які результати
За результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави:
- МЗС – Андрій Сибіга.
- Мінрегіон, віцепремʼєр – Олексій Кулеба. Він очолить міністерство в тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури та регіональної політики.
- Міністр юстиції, віцепремʼєр з євроінтеграції – Ольга Стефанішина.
- Мінвет – Наталія Калмикова.
- Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На цьому етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом.
- Мінагро – Віталій Коваль.
- Мінмолоді – Матвій Бідний.
- Мінекології – Світлана Гринчук.
- Мінстратпром – Герман Сметанін.
Він додав, що до Офісу президента переходять:
- Олександр Камишін, який продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.
- Ірина Верещук, яка працюватиме профільною заступницею керівника ОП.
"Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", – завершив Арахамія.
Раніше Зеленський анонсував зміни в уряді. Вже є кадрові рішення.
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