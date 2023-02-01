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Анонсовані весняні посадки: уряд звільнив низку топпосадовців

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Анонсовані весняні посадки: уряд звільнив низку топпосадовців

Фото: СБУ

Відповідні рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабміну 1 лютого.

Кабінет міністрів звільнив Юрія Сотника з посади першого заступника голови Держлісагентства та В'ячеслава Демченка - з посади т.в.о голови Державної митної служби

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

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Також було звільнено Олександра Щуцького з посади першого заступника голови Держмитслужби та Андрія Лордкіпанідзе з посади заступника голови Держпродспоживслужби.  Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського розпочато дисциплінарне провадження, його відсторонено від виконання обов’язків.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук додав, що тимчасово покладено виконання обов’язків:

- голови Державної митної служби України на Сергія Звягінцева;

- голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Ольгу Шевченко.

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Дата публікації
Перегляди
207
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