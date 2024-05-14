Кадрові перестановки у вищому командуванні РФ: секретар РНБО зробив тривожну заяву для України

Водночас секретар РНБО застеріг, що Росія не може продовжувати вести довготривалу війну.
У РНБО вважають, що кадрові перестановки у вищому російському командуванні свідчать, що Путін готується до "війни на виснаження".
Таку заяву зробив секретар РНБО Олександр Литвиненко в Yahoo.
Коментуючи військові перестановки, Литвиненко сказав, що Бєлоусов (новий міністр оборони РФ - ред.) був "досвідченим менеджером, здатним забезпечити довготривалу війну на виснаження" і мав "серйозні зв'язки" з російською розвідкою.
"Це говорить про те, що Путін планує війну на тривалий період часу. І війну не тільки з Україною, але і з Заходом в цілому. Війну з НАТО", - сказав посадовець.
Водночас він застеріг, що Росія не може продовжувати вести війну з нинішньою інтенсивністю нескінченно довго.
"Радянські запаси величезні, але вони також обмежені. Якщо військові дії триватимуть з такою ж інтенсивністю, як зараз, росіянам вистачить танків і бронетехніки на рік-півтора. Потім у них почнуться проблеми", - додав він.
Нагадаємо, через кілька днів після початку нового наступу Росії на Харківщині Путін звільнив багаторічного міністра оборони Сергія Шойгу, замінивши його на економіста Андрія Бєлоусова.
Нагадаємо, у США відреагували на зміни в Міноборони РФ.
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